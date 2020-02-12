Мурило: Играть за сборную России? Почему бы и нет - Советский спорт
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12 февраля 2020 17:53ФутболШарафудинов Виктор

Мурило: Играть за сборную России? Почему бы и нет

Защитник «Локомотива» может повторить опыт Гилерме и Марио Фернандеса.

Бразильский легионер московского «Локомотива» Мурило дал интервью RT, заявив, что не исключает того, что в будущем сыграет за национальную сборную России:

«Могу ли я представить себя в футболке сборной России? Почему бы и нет, но на все воля божья. Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен изо дня в день.

Я точно не говорил в интервью, что «поначалу страдал в России». Видимо, перевод был неточным. Что касается трудностей, то, когда настали холода и пришлось играть при минусовой температуре, чувствовал себя не в своей тарелке. Но сам не ожидал, что настолько быстро привыкну к таким условиям. Думал, мороз будет мне мешать, а все оказалось не так страшно. Поначалу к этому оказался не готов.

Конечно, знаю какие-то ходовые фразы, которые нужно употреблять ежедневно. Главное, что потихоньку начинаю общаться с партнерами на поле. Идет подсказ, появляется взаимопонимание. Мне нелегко даются русские слова, но с каждым днем понимаю все лучше.

Гилерме – замечательный человек, очень открытый и теплый. С первого дня в «Локомотиве» он взял меня под свое крыло, поддерживал и помогал. Скажу больше, за то, что я полностью адаптировался в команде и чувствую себя комфортно, стоит благодарить Маринато. Он постоянно подбадривал меня, спрашивал, чего не хватает. За это я очень благодарен ему.

Семин – настоящая легенда. Это тренер, за плечами у которого потрясающая карьера. Мало того, она до сих пор продолжается. Он очень любит побеждать и завоевал массу трофеев. Он живет эмоциями и великолепно знает футбол. Я уже многому у него научился».

Мурило перешел в «Локомотив» из бразильского «Крузейро» в июле прошлого года за 2,5 млн евро. В первой части сезона 22-летний бразильский защитник в сумме сыграл за команду Юрия Семина 23 матча во всех турнирах.

На счету Мурило по три матча за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии (U-20 и U-23). В национальную команду страны его не привлекали.

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