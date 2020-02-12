Стадион «Динамо» номинирован на звание лучшей футбольной арены 2019 года В списке претендентов 21 стадион из 19 стран.

Портал StadiumDB.com включил стадион «Динамо» имени Льва Яшина в число 21 номинанта на звание лучшей футбольный арены прошлого года.

Победитель будет определен при помощи специального жюри, а также голосования посетителей сайта, которое продлится до 15 марта. Можно выбрать пять арен, раздав каждой от пяти баллов, до одного. Ну а эксперты оценят архитектурную ценность, инновационность и функциональность стадионов.

Среди других кандидатов от Европы – Национальный стадион в столице Албании Тиране, «Пушкаш Арена» в Будапеште, а также новые стадионы «Тоттенхэма» и «Реала Сосьедада» – соответственно в Лондоне и Сан-Себастьяне.

Реконструированный стадион «Динамо» был открыт 26 мая прошлого года. В заключительном 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 3:3. Официальная вместимость – 25 716 зрителей. Средняя посещаемость домашних матчей «Динамо» в первой части сезона составила – 13 699 зрителей.