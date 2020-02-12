Александр Мостовой: Возможная натурализация Мурило – это кошмар Ранее состав национальной команды пополнили Марио Фернандес (ЦСКА), а также Ари («Краснодар») и Маринато Гильерме («Локомотив»). Все они приехали в Россию из Бразилии.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не поддерживает идею с натурализацией защитника «Локомотива» Мурило. Последний является бразильцем и перебрался в РПЛ летом 2019 года.

«Возможная натурализация Мурило – это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно», – цитирует Мостового «Чемпионат».