Александр Мостовой: Возможная натурализация Мурило – это кошмар

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не поддерживает идею с натурализацией защитника «Локомотива» Мурило. Последний является бразильцем и перебрался в РПЛ летом 2019 года.
«Возможная натурализация Мурило – это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно», – цитирует Мостового «Чемпионат».
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