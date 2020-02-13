Гол Руиса помог «Наполи» обыграть «Интер» в матче Кубка Италии Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Первый матч ½ финала Кубка Италии «Интер» – «Наполи» завершился в пользу гостей – 1:0.

Единственный мяч был забит на 57-й минуте, а его автором стал испанский хавбек Фабиан Руис.

Добавим, что ответный поединок состоится 5 марта и пройдет в Неаполе.

Кубок Италии. ½ финала

«Интер» – «Наполи» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 57 Фабиан Руис.

«Интер»: Паделли, Бастони, де Врей, Шкриньяр (Д»Амброзио, 46), Бираги, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Мозес (Санчес, 74), Мартинес, Лукаку

«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Элмаз, Демме, Зелиньски (Аллан, 82), Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73).

Предупреждения: Шкриньяр (3), Манолас (51), Мариу Руй (77), Оспина (85).убок Италии. ½ финала