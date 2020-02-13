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Гаттузо - после победы над «Интером»: Нужно продолжать работать, «Наполи» еще ничего не сделал - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 февраля 2020 06:20ФутболНечаев Юрий

Гаттузо - после победы над «Интером»: Нужно продолжать работать, «Наполи» еще ничего не сделал

Неаполитанцы одержали победу в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча против «Интера» в Кубке Италии.

«Когда я говорю, что мы должны лучше держать мяч, играть лучше в атаке и защите, я имею в виду то, что мы показали сегодня. Я всегда хочу видеть такое отношение. «Интер» - это сильная команда. Нам пришлось нейтрализовать их нападающих, потому что большая часть игры проходит через них. Мы должны продолжать работать, потому что мы еще ничего не сделали», - цитирует Rai Sport Гаттузо.

Напомним, вчера первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» – «Наполи» завершился победой гостей – 1:0. Единственный мяч был забит на 57-й минуте, а его автором стал испанский хавбек Фабиан Руис. Ответный поединок состоится 5 марта и пройдет в Неаполе.

Свои следующие матчи обе команды сыграют в рамках чемпионата страны. 16 февраля «Наполи» сыграет в гостях с «Кальяри», а днем позже, также на выезде, «Интер» встретится с «Лацио».

Добавим, что во втором полуфинале Кубка Италии сыграют «Милан» и «Ювентус». Первая встреча состоится сегодня на поле красно-черных и начнется в 22:45 мск.

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