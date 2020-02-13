Антонио Конте: «Интер» должен был быстрее перемещать мяч в игре против «Наполи» Миланцы потерпели поражение в первом полуфинале Кубка Италии.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Наполи» в Кубке Италии.

«Наполи» приехал сюда, чтобы сыграть в оборонительную игру, и их стратегия явно окупилась. Нам нужно было быстрее перемещать мяч и искать моменты один на один. Дерби забрало много энергии, как физической, так и психологической», - цитирует RaiSport Конте.

Напомним, вчера первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» – «Наполи» завершился победой гостей – 1:0. Единственный мяч был забит на 57-й минуте, а его автором стал испанский хавбек Фабиан Руис. Ответный поединок состоится 5 марта и пройдет в Неаполе.

Свои следующие матчи обе команды сыграют в рамках чемпионата страны. 16 февраля «Наполи» сыграет в гостях с «Кальяри», а днем позже, также на выезде, «Интер» встретится с «Лацио».

Добавим, что во втором полуфинале Кубка Италии сыграют «Милан» и «Ювентус». Первая встреча состоится сегодня на поле красно-черных и начнется в 22:45 мск.