Павел Ростовцев: Аудит показывает, что к финансовой деятельности «Енисея» есть большие вопросы - Советский спорт
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13 февраля 2020 10:52ФутболНечаев Юрий

Павел Ростовцев: Аудит показывает, что к финансовой деятельности «Енисея» есть большие вопросы

Вчера в офисе красноярского клуба прошли обыски.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев рассказал, что существуют большие вопросы к предыдущему руководству «Енисея» и прокомментировал резкий рост зарплат в клубе.

«Начисление произвел клуб, вне утвержденных лимитов расходования бюджета края на 2020–2021 годы. Завышенные контракты заключались в середине 2019 года, хотя руководство клуба знало, что не получит субсидию такого размера. Аудит, который сейчас проводится в «Енисее», показывает: к финансовой деятельности клуба есть большие вопросы. Сотни миллионов рублей списывались без обязательных процедур, накопились долги, перешедшие на этот год. Очень много удивительного, скажем так, в работе господина Рубцова, возглавлявшего «Енисей» до ноября минувшего года. По этой причине я инициировал проверку клуба краевой службой финансового контроля», - рассказал министр в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, вчера СМИ сообщили, что сотрудники спецслужб проводят обыски в офисе «Енисея». По информации Telegram-канал «Мутко против», особый интерес следователи проявляют к «золотым парашютам» (компенсациям, выплачиваемым футболисту в случае расторжения соглашения), которые стали появляться в контрактах игроков с середины 2018 года.

Денис Рубцов занимал пост директора красноярского клуба с 2016 по 2019 годы.

В январе 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс высказал свое возмущение по поводу зарплат футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата».

Красноярцы занимают 17-е место в первенстве ФНЛ. В активе команды 25 очков после 25 туров. 9 марта «Енисей» на своем поле примет «Шинник».

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