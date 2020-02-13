Алексей Смертин: Со стороны Тарасова неэтично выкладывать в сеть подобные публикации Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым и его шуткой про коронавирус.

– Публикации, подобно той, которую допустил Дмитрий, однозначно носят дискриминационный характер. Это неэтично с его стороны. Дмитрий является публичной личностью, и так выражаться даже в шутку неприемлемо, нельзя поддерживать в обществе неправильные стереотипы. При этом еще раз хочу напомнить всем футболистам, что следует обращать внимание на то, что они публикуют в социальных сетях, – сказал Алексей Смертин «РИА Новости».

Напомним, что Тарасов, проходящий сборы в казанском «Рубине», подвергся критике за фотографию в соцсети, где он изображен с парикмахером азиатской внешности. Все бы ничего, но экс-игрок «Локомотива» подписал парикмахера как «коронавирус».

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) считает этот снимок проявлением расизма и уже выступила с официальным заявлением. Сам футболист попросил не воспринимать свою публикацию всерьез.