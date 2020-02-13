Кокорин отправился на сборы в Турцию с «Зенитом-2» Сбор продлится с 13 по 28 февраля.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вылетел вместе со второй командой питерского клуба на сбор в Турцию.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, ранее сегодня владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что провел переговоры с Кокориным и нападающий согласился провести вторую часть сезона в сочинском клубе.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2».