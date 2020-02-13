Александр Дюков: Реорганизация Кубка России добавит интенсивности в матчи турнира Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал изменения в регламенте Кубка России.

– Это должно увеличить коммерческую составляющую, потому что участники еврокубков начнут выступать весной. То, что шесть клубов начинают турнир с 1/8 финала, добавит интенсивности в матчи кубка. Мне кажется, что эти поединки пройдут при другом отношении, нежели, когда они играют 1/16 финала. Руководители клубов соглашаются, что надо больше играть, новый формат позволит провести хотя бы на один матч больше. Плюс мы восстанавливаем определенную справедливость – клубы, не играющие в еврокубках, тоже будут проводить матчи в середине недели, – цитирует Дюкова ТАСС.

В четверг исполнительный комитет РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21, согласно которому участники еврокубков будут начинать выступление на турнире со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас.