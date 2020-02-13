«Милан» – «Ювентус». Стартовые составы - Советский спорт
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13 февраля 2020 22:32ФутболГичунцев Артур

«Милан» – «Ювентус». Стартовые составы

Встреча стартует в 22.45 мск.

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ювентуса» на первый полуфинальный матч ½ финала Кубка Италии.

«Милан»: Дж. Доннарумма, Бернар Франсуа, Романьоли, Кьер, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ребич, Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Салемакерс, Мусаккио, Пакета, Бонавентура, Брешианини, Габбиа, Лашальт, Леау, Мальдини.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рэмси, Роналду, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Щенсны, Кокколо, Ругани, Данило, Бентанкур, Рабьо, Игуаин, Оливьери, Весли.

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