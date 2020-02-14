«Милан» упустил победу над «Ювентусом» в матче Кубка Италии - Советский спорт
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14 февраля 2020 00:46ФутболГичунцев Артур

«Милан» упустил победу над «Ювентусом» в матче Кубка Италии

Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Футболисты «Милана» сыграли вничью с туринским «Ювентусом» в первом матче ½ финала Кубка Италии.

Счет был открыт на 61-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард красно-черных Анте Ребич. В самой концовке поединка арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой, который реализовал нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду.

Добавим, что ответный мачт команд состоится 3 марта и пройдет в Турине. В другой паре борьбу за выход в финал ведут «Наполи» и миланский «Интер». Первая встреча этих команд завершилась в пользу подопечные Дженнаро Гаттузо.

Кубок Италии. ½ финал

Первый матч

«Милан» – «Ювентус» – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 61 Ребич, 1:1 – 90, пенальти Роналду.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Игуаин, 69), де Лигт, Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Рэмзи (Бентанкур, 63), Куадрадо, Роналду, Дибала.

Предупреждения: Ибрагимович (29), Рэмзи (30), Тео (42), Кессиэ (58), Кастильехо (69), Калабрия (90).

Удаление: Тео (71).

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