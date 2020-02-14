Станислав Черчесов: Критические стрелы Рейнгольда заставляли задумываться над тем, что мы делаем Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что критика чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда всегда попадала в цель.

- Сложно находить слова в такой день. Что касается нас, более молодого поколения, он вызывает большое уважение. В последний раз мы виделись на игре с «Ростовом». Его критические стрелы всегда попадали в цель. Это заставляло задумываться над тем, что мы делаем. Спасибо ему за его критику, - цитирует Черчесова «РИА Новости».

Рейнгольд скончался во вторник на 78-м году жизни. В пятницу в манеже Академии «Спартака» проходит прощание с прославленным футболистом.