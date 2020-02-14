Станислав Черчесов: Критические стрелы Рейнгольда заставляли задумываться над тем, что мы делаем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 февраля 2020 12:28Футбол

Станислав Черчесов: Критические стрелы Рейнгольда заставляли задумываться над тем, что мы делаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что критика чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда всегда попадала в цель.

- Сложно находить слова в такой день. Что касается нас, более молодого поколения, он вызывает большое уважение. В последний раз мы виделись на игре с «Ростовом». Его критические стрелы всегда попадали в цель. Это заставляло задумываться над тем, что мы делаем. Спасибо ему за его критику, - цитирует Черчесова «РИА Новости».

Рейнгольд скончался во вторник на 78-м году жизни. В пятницу в манеже Академии «Спартака» проходит прощание с прославленным футболистом.

Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:09 Футбол
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.   13.02.2020 08:30 Футбол Мощенко Захар
Александр Дюков: Вряд ли Кокорина пытали на глазах у связанных родственников Президент РФС подвел итоги очередного исполкома, на котором было принято несколько важных решений – в частности, утверждена реформа Кубка России. 13.02.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт В пятницу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоится первая личная гонка: в 16.45 по московскому времени стартует женский спринт. 14.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ Представляем состав женской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
13:03 Хоккей Алексей Морозов: Мы запланировали встречу с ФХР, у нас много вопросов
12:58 Футбол Зиеш – о трансфере в «Челси»: Я очень рад. Это новый вызов в моей карьере
12:45 Хоккей Данис Зарипов: Знаю подход Морозова ко всем делам, он достоин поста главы КХЛ
12:41 Хоккей Геннадий Тимченко: Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова
12:36 Хоккей Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ
12:30 Бокс В анализах Кушиташвили обнаружили наркотики
12:28 Футбол Станислав Черчесов: Критические стрелы Рейнгольда заставляли задумываться над тем, что мы делаем
12:27 Баскетбол Димитрис Итудис: С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА – его семья, а это очень важно
12:11 Баскетбол Хэкетт продлил контракт с ЦСКА
11:56 ММА Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Харитонова и Родригеса
11:38 Футбол Пресс-служба «Сочи»: В ближайшие дни ждем Кокорина на сборе
11:22 ММА Пятерым бойцам MMA из клуба Хабиба дали 20 месяцев тюрьмы
11:07 Футбол Вадим Васильев: Если Смолову удастся показать свой уровень, он вполне может закрепиться в Ла Лиге
10:50 Футбол Вадим Васильев: 70-80 миллионов евро за Головина - вполне адекватные деньги
10:34 Хоккей Генменеджер «Далласа»: Мы не лучшим образом стартовали, но мне нравится, что мы все исправили
10:17 Футбол Вадим Васильев: Верю, что «Монако» по силам вернуться в Лигу чемпионов
10:00 Футбол Виктор Кашшаи: Нет необходимости приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ
09:47 Хоккей Сергей Бобровский: Сорокин уже все выиграл в КХЛ, его следующий уровень, как я думаю - покорить НХЛ
09:24 Хоккей Дэвид Куинн: На данный момент Шестеркин - основной вратарь «Рейнджерс»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек
В Ростове восстановят потерянные границы Змиевской балки
Экс-глава минздрава Нижегородской области на лыжне выгуливал собаку на Prado
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика