В «Зените» не подтвердили переход Кокорина в «Сочи»

- Решения по переходу нет, - цитирует «РИА Новости» пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила, что ждет в ближайшие дни Кокорина на сборе команды в Турции.
Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Александра на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находится на сборах в Турции.
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