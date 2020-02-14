В «Зените» не подтвердили переход Кокорина в «Сочи» «Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

- Решения по переходу нет, - цитирует «РИА Новости» пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее пресс-служба «Сочи» сообщила, что ждет в ближайшие дни Кокорина на сборе команды в Турции.

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Александра на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находится на сборах в Турции.