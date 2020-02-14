Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Москве простились с бывшим форвардом «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

Отмечается, что известный в прошлом футболист был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.Попрощаться с легендарным игроком пришли главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ветераны «Спартака» Никита Симонян, Сергей Шавло, Олег Романцев, Георгий Ярцев, а также другие прославленные футболисты.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитник. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.