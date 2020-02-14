Кокорин был замечен на сборах «Сочи» (фото) Трансфер Кокорина в сочинский клуб близок к своему завершению.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи» на зимних сборах в Турции.

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографию, на которой полузащитник команды Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Александр Кокорин наблюдают за контрольной игрой между грозненцами и сочинцами. При этом видно, что на форварде куртка сочинского клуба.

Через минуту после публикации пост был удален. Однако один из пользователей успел его сохранить.

Кокорин уже форму Сочи примерила pic.twitter.com/iH4OdiBZBY — _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) February 14, 2020

Напомним, еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Александра на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе со второй командой питерцев находился на сборах в Турции.