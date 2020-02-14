Торбинский сообщил о своем переезде в США О своем решении бывший игрок «Спартака» и сборной России рассказал «РИА Новости».

– Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера, – сказал Торбинский.

Отметим, что минувший сезон 35-летний игрок провел в премьер-лиге в составе «Енисея», который не смог сохранить место в сильнейшем дивизионе. В 14 матчах на счету игрока один гол.

Ранее воспитанник «Спартака» выступал за родной клуб, «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Пафос» (Кипр) и «Балтику».

В составе сборной России Торбинский сыграл в 30 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.