УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках - Советский спорт
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14 февраля 2020 22:09ФутболШарафудинов Виктор

УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play.

Департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций.

Действующие чемпионы Англии наказаны за нарушение правил финансового Fair Play с 2012 по 2016 годы. Клуб сознательно завышал свои доходы, получаемые от спонсоров.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Испании 26 февраля, а ответный – в Англии 17 марта.

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