«Рубин» прокомментировал исключение «Манчестер Сити» из еврокубков «Рубин» в социальных сетях отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от участия в двух сезонах еврокубков за нарушение финансового Fair Play.

Казанский клуб на своей страничке выложил изображение, на котором написано следующее: «Я знаю это чувство, брат».

Напомним, что в октябре 2018 года УЕФА за аналогичное нарушение казанцев от участия в еврокубках на один сезон.

Сегодня департамент Союз европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.