«Манчестер Сити» – об исключении из еврокубков: УЕФА выступил в роли обвинителя и судьи Официальный сайт «Манчестер Сити» опубликовал заявление, в котором прокомментировал решение УЕФА отстранить команду от участия в еврокубках на два года и подвергнуть денежному штрафу.

– Наш клуб разочарован, но не удивлен сегодняшнему решению УЕФА. Мы всегда настаивали на том, что в этом деле должен участвовать независимый орган, который детально рассмотрит аргументы обеих сторон. Еще в декабре 2018 года глава комиссии по расследованиям публично огласил будущий вердикт этого дела, хотя к тому моменту расследование еще даже не началось. Множественные утечки в прессу лишь подтверждали мысль о том, что решение по этому вопросу уже было принято. В этом деле УЕФА выступил в роли обвинителя и судьи. Теперь этот бессмысленный процесс подошел к завершению, поэтому наш клуб получил возможность обратиться в независимый орган. Мы отправим апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) как можно скорее, – говорится в заявлении.

Сегодня департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.