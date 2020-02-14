Клуб, занявший пятое место в АПЛ, может заменить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play.

Команда, которая займет пятое место по итогам нынешнего сезона АПЛ, может заменить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, если команда проиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ВВС.

На данный момент эту позицию занимает новичок чемпионата «Шеффилд Юнайтед», набравший 39 очков в 26 матчах. При этом можно сказать, что расстояние от пятого места до девятого составляет четыре очка. Помимо подопечных Криса Уайлдера в Лигу чемпионов также могут выйти «Тоттенхэм», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмтон».

Сегодня департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.