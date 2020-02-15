«Боруссия» в Дортмунде без проблем справилась с «Айнтрахтом» Подопечные Люсьена Фавра смогли реабилитироваться за поражение в матче прошлого тура с «Байером» (3:4).

Дортмундская «Боруссия» добилась уверенной победы в домашних стенах над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 22-го туре чемпионата Германии. Итоговый счет – 4:0.

Первый гол был забит 33-й минуте усилиями флангового защитника хозяев Лукаша Пишчека. После перерыва «шмели» сумели еще трижды огорчить вратаря соперников Кевина Траппа – голами отметились Джейдо Санчо (50-я минута), Эрлинг Холанд (54) и Рафаэл Геррейру (74).

«Боруссия» набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Айнтрахт» идет девятым (28). В следующем туре дортмундцы сыграют в гостях с «Вердером», а его сегодняшний соперник дома примет «Унион»

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Боруссия Д» – «Айнтрахт» – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 33 Пищек, 2:0 – 50 Санчо, 3:0 – 54 Холанд, 4:0 – 74 Геррейру.

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Геррейру, Хакими, Витсель, Джан (Дауд, 64), Санчо (Рейна, 75), Азар, Холанд (Гетце, 79);

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абрахам, Туре, Чендлер, Роде (Соу, 78), Ильзанкер, Костич, Гачинович (Дост, 46), Силва (Пасиенсия, 82).

Предупреждения: Чендлер (20).