С «Манчестер Сити» могут снять очки в АПЛ из-за нарушений финансового Fair Play

«Манчестер Сити» может подвергнуться санкциям в АПЛ после того, как УЕФА исключил клуб из еврокубков на два сезона за нарушения финансового Fair Play.
По информации The Independent, с команды могут снять очки в чемпионате страны по причине того, что наказание распространяется и на внутреннее первенство. Отмечается, что руководство лиги уже обсуждало вероятные санкции в отношении манчестерского клуба. Вероятность снятия очков на данный момент довольно велика.
Сегодня департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.
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