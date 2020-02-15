«Уфа» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Определились соперники «Уфы» на заключительном зимнем сборе в Бенидорме (Испания).

Как сообщает пресс-служба уфимцев, команда Вадима Евсеева 18 февраля встретится с швейцарским «Рапперсвилем», 22 февраля - с московским ЦСКА, а на следующий день - с китайским «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса. Сбор продлится с 16 по 28 февраля.

На заключительном УТС подопечные Вадима Евсеева проведут три контрольные встречи:



18 февраля, ФК «Уфа» - «Рапперсвиль» (Швейцария, Санкт-Галлен);

22 февраля, ФК «Уфа» - ПФК ЦСКА (Россия, Москва);

23 февраля, ФК «Уфа» - «Далянь Ифан» (Китай, Далянь) pic.twitter.com/BP7EKKvcGo — ФК УФА (@UfaFc) February 15, 2020

«Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров команда набрала 25 очков. В последних пяти матчах перед зимней паузой уфимцы трижды сыграли вничью и одержали две победы. 1 марта «Уфа» сыграет в гостях против «Краснодара».