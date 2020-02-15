Дмитрий Селюк: Всегда говорил о том, что Гвардиола тратит сумасшедшие деньги

– В первую очередь мне жалко болельщиков всего мира. Решение УЕФА показывает, что перед законом все равны, и даже такие гранды, как «Манчестер Сити». Всегда говорил, что Гвардиола тратит сумасшедшие деньги. Виноваты тренер и генеральный и финансовый директора, которые должны были остудить его пыл. Мол, хватит, уже больше миллиарда истратили, а Лигу чемпионов не выиграли. Они тратили, а страдать будут болельщики. Сейчас все начнут бежать с тонущего корабля. Я же, наоборот, считаю, что в такой момент надо сплотиться болельщикам и команде. Вместо того чтобы злорадствовать, скажу, что жаль, что такая команда будет вне еврокубков, – цитирует Селюка «РИА Новости».
Вчера департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.
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