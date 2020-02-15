Фрэнк Лэмпард : Кепа? Каждый игрок может потерять место в составе кроме Роналду и Месси Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с непопаданием в состав голкипера Кепы Аррисабалаги.

– Я просто сделал такой выбор. Я хочу, чтобы каждый всегда был готов ко всему. Я знаю, каково это и что это значило для него. Однако каждый игрок может потерять место в составе, кроме, пожалуй, Месси или Роналду. Я не ожидаю улыбок, когда такое происходит, я просто ожидаю реакции. При конкуренции в команде вы должны всегда знать, что если ваши стандарты упадут или тренер по какой-либо причине решит не ставить вас в состав, вы должны отреагировать на это правильно. Его реакция была хорошей, как я и ожидал. Он усердно работал, опустив голову. Я не разговаривал с ним часто на этой неделе, но решение принимаю я, и я его уже принял, – цитирует Лэмпарда The Guardian.

Ранее сообщалось о том, Лэмпард попросил руководство лондонского клуба продать Кепу и приобрести другого голкипера.

25-летний испанец перешел в «Челси» в августе 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 85 матчей, пропустив 94 гола и 29 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. В последних матчах место основного голкипера занял 38-летний Вилли Кабальеро.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко после 25 сыгранных туров