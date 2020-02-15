«Рома» желает расторгнуть контракт с Пасторе Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может покинуть команду ближайшим летом, утверждает Il Tempo.

Отмечается, что руководство римского клуба недовольно тем, что игрок постоянно травмируется. Команда желает расторгнуть контракт с аргентинцем в конце сезона.

Пасторе перешел в «Рому» в июле 2018 году. С тех пор он сыграл за команду 30 матчей, забив четыре гола и отдав три ассиста. Ранее он выступал за «Палермо», «ПСЖ» и «Уракан». В составе сборной Аргентины полузащитник провел 29 поединков (2 гола).

В текущем сезоне на его счету 14 игр, в которых он отметился двумя результативными передачами. «Рома» идет на пятой позиции в серии А, набрав 39 очков после 23 туров.