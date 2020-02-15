Александр Медведев: Решение о конкретных условиях аренды Кокорина в «Сочи» еще не принято Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал нынешнюю ситуации с арендой нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

– То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение об условиях арендного соглашения игрока «Зенит» не принимал, вот и все, – цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, что ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что команде удалось достичь договоренности о переходе 28-летнего форварда. Вчера Кокорин был замечен на сборах сочинской команды.