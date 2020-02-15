Гол Мане принес «Ливерпулю» 17-ю подряд победу в чемпионате Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Норвич» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В составе «мерсисайдцев» голом отметился Садио Мане (78-я минута).

После этой игры «Ливерпуль», одержавший 17-ю победу подряд в чемпионате, набрал 76 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 18 очками занимает 20-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Норвич» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».