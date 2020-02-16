Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу над «Ромой» Футболисты «Аталанты» обыграли «Рому» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе римского клуба голом отметился Эдин Джеко (45-я минута), у команды из Бергамо отличились Хосе Паломино (50) и Марио Пашалич (59).

После этой игры «Аталанта» набрала 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Рома» с 39 очками расположилась на пятом месте.

В следующем туре «Аталанта» дома сыграет против «Сассуоло», а «Рома» на своем поле встретится с «Лечче».