Садьо Мане: Победа в АПЛ была целью «Ливерпуля» с самого начала, и мы отлично справляемся Ливерпульцы одержали очередную победу в чемпионате Англии.

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал победу над «Норвичем» в 26-м туре чемпионата Англии.

«Мне было нелегко, потому что футболисты хотят играть постоянно. Я получил травму, усердно работал и вернулся - а парни все это время проделывали прекрасную работу. Победа в АПЛ была нашей целью с самого начала, и мы отлично справляемся», - цитирует Мане ВВС.

Напомним, футболисты «Ливерпуля» обыграли «Норвич» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Мане (78-я минута). Из-за травмы нападающий пропустил четыре предыдущих матча своего клуба.

После этой игры «Ливерпуль», одержавший 17-ю победу подряд в чемпионате, набрал 76 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» с 18 очками занимает 20-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Норвич» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».