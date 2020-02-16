Главный тренер «Сельты»: Против «Реала» будем играть на победу Встреча состоится 16 февраля.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что его команда едет в гости к «Реалу» за победой.

«Мы едем с намерением бороться. Мы играем за три очка, они так же важны, как и любые другие в сезоне. «Реал» находится в хорошей форме, мы должны избегать ошибок, за которые они нас могут наказать. Я не соглашусь на ничью перед игрой», - цитирует специалиста Marca.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. После 23 туров команда набрала 52 очков. Столько же очков у «Барселоны», но каталонцы провели на одну игру больше.

«Сельта» располагается на 18-й позиции, имея в активе 20 очков.

Встреча «Реал» - «Сельта» состоится сегодня, 16 февраля, и начнется в 23:00 мск.