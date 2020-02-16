Клопп - об отстранении «МС» от еврокубков: Я сочувствую Гвардиоле и игрокам «Манчестер Сити» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

«Это шок. На футбольном поле они добились исключительных результатов. Об остальном я не знаю. Я действительно сочувствую Пепу и игрокам. Они могут подать апелляцию, и тогда мы посмотрим, что будет дальше. Но футбол, в который они играли, был исключительным и всегда будет таким», - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Испании 26 февраля, а ответный – в Англии 17 марта.