В случае ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» могут возглавить Почеттино или Роджерс «МС» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Маурисио Почеттино или Брендан Роджерс могут быть назначены на пост главного тренера «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает The Guardian, испанский тренер может покинуть манчестерский клуб, если апелляция на решение УЕФА об отстранении «Сити» на два года от еврокубков будет отклонена. В этом случае его место могут занять Роджерс или Почеттино.

Напомним, Роджерс является главным тренером «Лестера». Под его руководством команда занимает третье место в текущем сезоне чемпионата Англии.

Почеттино в настоящий момент находится без работы. В ноябре 2019 года он был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».

14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).