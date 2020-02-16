В случае ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» могут возглавить Почеттино или Роджерс

Маурисио Почеттино или Брендан Роджерс могут быть назначены на пост главного тренера «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы.
Как сообщает The Guardian, испанский тренер может покинуть манчестерский клуб, если апелляция на решение УЕФА об отстранении «Сити» на два года от еврокубков будет отклонена. В этом случае его место могут занять Роджерс или Почеттино.
Напомним, Роджерс является главным тренером «Лестера». Под его руководством команда занимает третье место в текущем сезоне чемпионата Англии.
Почеттино в настоящий момент находится без работы. В ноябре 2019 года он был уволен с должности главного тренера «Тоттенхэма».
14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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