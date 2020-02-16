Аджоев - о возможном подписании Лодыгина: Сначала он должен пройти медосмотр

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб рассматривает возможность подписания контракта с голкипером Юрием Лодыгиным.
«Сначала Лодыгин должен пройти медосмотр. Когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать. Медосмотр сейчас - самое главное, после него уже будем думать, подписать его сразу или дождаться итогов сборов», - цитирует Аджоева Sport24.ru.
Напомним, 29-летний Лодыгин является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Зенита». В августе вратарь в качестве свободного агента подписал контракт с «Газишехиром». В составе турецкого клуба он провел пять матчей, в которых пропустил 10 мячей.
В январе официальный сайт клуба объявил о расторжении контракта с Лодыгиным по обоюдному согласию.
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