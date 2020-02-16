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«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года - Советский спорт
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16 февраля 2020 14:16ФутболШарафудинов Виктор

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

Шесть лет назад «горожане» на два очка опередили «Ливерпуль».

Британская газета The Daily Mail сообщает, что «Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула 2014 года за нарушение финансового Fair Play.

В пятницу УЕФА отстранил «горожан» от выступлений в европейских клубных турнирах на два ближайших сезона (2020/21 и 2021/22). После этого появилась информация о том, что манчестерский клуб может быть подвергнут санкциям и со стороны АПЛ.

Руководство английской премьер-лиги рассматривает вариант со снятием очков, поскольку клуб предоставлял ложные сведения о своих доходах не только в УЕФА, но и для получения лицензии на участие в чемпионате Англии.

Однако The Daily Mail утверждает, что в АПЛ считают, что нет смысла лишать «Манчестер Сити» очков в нынешнем сезоне, так как махинации были совершены в период с 2012 по 2016 годы. В наказание клуб может быть лишен чемпионского титула сезона-2013/14.

Напомним, что шесть лет назад «Манчестер Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини на финише чемпионата на два очка опередил «Ливерпуль» Брендана Роджерса.

Будет ли «Ливерпуль» объявлен чемпионом Англии 2014 года в случае наказания манчестерцев, источник не сообщает.

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