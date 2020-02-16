«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

Британская газета The Daily Mail сообщает, что «Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула 2014 года за нарушение финансового Fair Play.
В пятницу УЕФА отстранил «горожан» от выступлений в европейских клубных турнирах на два ближайших сезона (2020/21 и 2021/22). После этого появилась информация о том, что манчестерский клуб может быть подвергнут санкциям и со стороны АПЛ.
Руководство английской премьер-лиги рассматривает вариант со снятием очков, поскольку клуб предоставлял ложные сведения о своих доходах не только в УЕФА, но и для получения лицензии на участие в чемпионате Англии.
Однако The Daily Mail утверждает, что в АПЛ считают, что нет смысла лишать «Манчестер Сити» очков в нынешнем сезоне, так как махинации были совершены в период с 2012 по 2016 годы. В наказание клуб может быть лишен чемпионского титула сезона-2013/14.
Напомним, что шесть лет назад «Манчестер Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини на финише чемпионата на два очка опередил «Ливерпуль» Брендана Роджерса.
Будет ли «Ливерпуль» объявлен чемпионом Англии 2014 года в случае наказания манчестерцев, источник не сообщает.