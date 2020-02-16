«Леганес» и «Бетис» сыграли вничью Матч состоялся в пригороде Мадрида.

В 24-м туре чемпионата Испании «Леганес» и «Бетис» сыграли вничью 0:0. В статистике хозяев лишь одно попадание в створ ворот соперника, а у севильцев – два.

«Бетис» закончил встречу вдесятером. В компенсированное время был удален Борха Иглесиас (90+3).

С 4-матчевой безвыигрышной серией «Бетис» занимает 11-е место, набрав 29 очков.

«Леганес» находится на предпоследней 19-й позиции с 19 очками. У «Сельты», занимающей 18-е место 20 очков. Сегодня команда из Виго сыграет в Мадриде с «Реалом». Игра находится в 23:00 по московскому времени.

21 февраля «Бетис» примет «Мальорку». 22 февраля состоится матч «Сельта» – «Леганес».