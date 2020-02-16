АЕК под руководством Карреры обыграл в гостях «Арис» Футболисты АЕКа одержали победу на «Арисом» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Греции со счетом 1:0.

В составе афинской команды голом отметился Христос Албанис (5-я минута).

Отметим, что АЕК одержал восьмую победу в 11 матчах под руководством итальянского специалиста, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

После этой игры АЕК набрал 47 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице греческой суперлиги, «Арис» с 33 очками занимает пятое место.

В следующем туре команда Карреры сыграет на своем поле с клубом «ОФИ», а «Арис» в гостях встретится с «Ламией».