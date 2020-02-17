Гарсия - после матча с «Реалом»: У «Сельты» был план, и он хорошо сработал

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился эмоциями после гостевого матча против «Реала».
«Невозможно добиться хорошего результата, если не отдать все силы. У нас был план, и он хорошо сработал. Если мы хотим спасти себя, нам нужно показывать характер. Почему заменил Смолова? Нам нужно было усилиться индивидуально сильными игроками. У нас были проблемы с доставкой мяча к Смолову», - приводит слова Гарсии AS.
Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.
Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.
После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий «Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены Уже на седьмой минуте россиянин поразил ворота Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», а в концовке заменивший Смолова Денис Суарес помог отличиться Санти Мине. 17.02.2020 00:56 Футбол Зибрак Артем Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт В субботу на чемпионате мира в Антхольце состоится первая личная гонка у мужчин. В число претендентов на победу в спринте входит россиянин Александр Логинов. 15.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил