Гарсия - после матча с «Реалом»: У «Сельты» был план, и он хорошо сработал Клуб из Виго отобрал очки у лидера чемпионата Испании.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился эмоциями после гостевого матча против «Реала».

«Невозможно добиться хорошего результата, если не отдать все силы. У нас был план, и он хорошо сработал. Если мы хотим спасти себя, нам нужно показывать характер. Почему заменил Смолова? Нам нужно было усилиться индивидуально сильными игроками. У нас были проблемы с доставкой мяча к Смолову», - приводит слова Гарсии AS.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.

После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».