«Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»

Атакующий полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергейс может продолжить карьеру в чемпионате России.
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt, «Спартак» летом хочет усилиться 28-летним игроком. Руководство московского клуба готово выделить на трансфер голландца около девяти миллионов долларов.
Бергейс выступает за «Фейеноорд» с июля 2017 года. С тех пор он сыграл 154 матча, забив 61 гол и отдав 47 ассистов. За сборную Голландии он провел 15 поединков.
В нынешнем сезоне на его счету 34 встречи, 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Его команда идет на третьей строчке в чемпионате Голландии, набрав 43 очка в 22 турах.
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