«Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда» Действующий контракт Бергейса с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Атакующий полузащитник «Фейеноорда» Стивен Бергейс может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Feyenoord TransferMarkt, «Спартак» летом хочет усилиться 28-летним игроком. Руководство московского клуба готово выделить на трансфер голландца около девяти миллионов долларов.

Spartak Moskou heeft zijn pijlen gericht op Steven Berghuis. De Russen hopen dat Feyenoord aankomende zomer akkoord gaat met een miljoenenbod op de 28-jarige rechtsbuiten. pic.twitter.com/oLy9Xq70ay — Feyenoord TransferMarkt (@FeyenoordTM) February 16, 2020

Бергейс выступает за «Фейеноорд» с июля 2017 года. С тех пор он сыграл 154 матча, забив 61 гол и отдав 47 ассистов. За сборную Голландии он провел 15 поединков.

В нынешнем сезоне на его счету 34 встречи, 17 забитых мячей и 10 результативных передач. Его команда идет на третьей строчке в чемпионате Голландии, набрав 43 очка в 22 турах.