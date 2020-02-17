Сборная Голландии назвала соперников в рамках контрольных матчей перед Евро-2020

Официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) сообщил о том, что национальная команда проведет два домашних матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
Сначала подопечные Рональда Кумана сыграют 28 мая в Энсхеде против Греции. А 6 июня в Роттердаме состоится игра против Уэльса.
Напомним, что на Евро-2020 Голландия сыграет в группе C – ее соперниками станут Украина, Австрия и победитель плей-офф Лиги наций (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).
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