«Барселоне» интересен форвард сборной Дании Нападающий «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт может в ближайшее время перейти в «Барселону», утверждает El Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб находится в поисках форварда, способного заменить травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

28-летний нападающий был арендован «Леганесом» в январе 2019 года из «Мидлсбро». Летом того же года его выкупили за 9,8 миллионов евро, подписав контракт до лета 2023-го.

В этом сезоне на его счету 27 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал один ассист. За сборную Дании игрок провел 39 поединков (7 голов).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Сегодня «Барселоне» разрешили подписать нападающего вне заявочного периода.