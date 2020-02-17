Борис Ротенберг: Совет директоров «Зенита» одобрил арендное соглашение Кокорина с «Сочи» Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о том, клубу удалось договориться с «Зенитом» по поводу аренды нападающего Александра Кокорина.

– Сегодня я встретился с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров питерского клуба рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с «Сочи», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, что еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2».

13 февраля Ротенберг заявил, что все-таки договорился с 28-летним нападающим о переходе в свой клуб, но «Зенит» официально не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».