Борис Ротенберг: Мотивация Кокорина – играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал Осенью 2018 года футболист оказался в тюрьме за участие в избиении трех человек в центре Москвы и вышел на свободу в сентябре 2019-го.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был арендован у питерцев до конца этого сезона.

«Главная мотивация у него – оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться.

Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это все понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной – неважно даже, за какую команду играть», – приводит слова Ротенберга «Футбольный Биги».

Добавим, что сегодня, 17 февраля Кокорин провел первый матч за «Сочи» и оформил дубль. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.