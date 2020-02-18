«Рубин» подписал контракт с Тарасовым (фото) Об этом объявлено официально.

Казанский «Рубин» официально подтвердил, что подписан контракт с экс-полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Летом прошлого года контракт 32-летнего футболиста с «Локо» закончился. Он с тех пор оставался без клуба.

Тарасов является воспитанником московского «Спартака». Кроме того он выступал за ФК «Москва» и «Томь». Полузащитник провел восемь матчей за сборную России, забив один гол.