Дмитрий Тарасов: Моя задача не подвести Слуцкого и «Рубин» Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о задачах, которые ставит перед собой после подписания контракта с «Рубином».

- У нас были индивидуальные беседы с тренером, говорили, что он ждет от меня, но, я думаю, пусть это останется между нами. Моя задача не подвести его и команду.

Действительно очень хочется помочь этой команде, потому что дали такой шанс. Многие в таких сложных ситуациях отворачиваются, но здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, не тренера, ни руководство.

Я считаю, что возраст – это просто цифры. Кто-то недавно говорил: если у тебя есть здоровье, силы, возраст не имеет значения. Нужно смотреть то, что игрок делает на поле, - приводит слова Тарасова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что «Рубин» подписал контракт с 32-летним полузащитником до конца сезона 2019/20.