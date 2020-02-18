Дмитрий Тарасов: Спасибо «Рубину», что поверили и подарили мне этот шанс Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал подписание контракта с «Рубином».

– Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас – завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде, – приводит слова Тарасова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что «Рубин» подписал контракт с 32-летним полузащитником до конца сезона 2019/20.