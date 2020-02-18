Венгер не претендует на пост президента «Ренна» - Советский спорт
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18 февраля 2020 11:25ФутболТрофименко Кирилл

Венгер не претендует на пост президента «Ренна»

Французский специалист заявил, что сейчас он сосредоточен на должности главы отдела ФИФА по развитию футбола.

Многолетний тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, что может стать президентом французского клуба «Ренн». По его словам, сейчас он сосредоточен только на работе в должности главы отдела ФИФА по развитию футбола.

«Не являюсь кандидатом на пост «Ренна». Сосредоточен на своей новой должности. У меня много работы, и я стараюсь выполнять ее как можно лучше», — приводит слова специалиста L'Equipe.

Венгер также добавил, что хочет поделиться своим опытом и «вернуть долг футболу, благодаря которому он научился всему, что умеет».

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