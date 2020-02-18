Жозеп Бартомеу: «Барселона» заказывала мониторинг соцсетей, мы не очерняли игроков Президент каталонцев дал ответ на обвинения прессы.

В испанских СМИ на днях появилась информация о том, что футбольный клуб «Барселона» потратил около 1 миллиона евро на поддержку имиджа нынешнего президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и критику Лионеля Месси и других футболистов команды, чьи слова шли в разрез с мнением совета директоров и клубного руководства.

Вот, что по этому поводу заявил сам Бартомеу в интервью El Mundo Deportivo:

«Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирму с целью очернения и критики.

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт».

Бартомеу занимает должность президента «Барселоны» с 2014 года.

После 24 туров чемпионата-2019/20 каталонцы занимают второе место, на одно очко отставая от «Реала». 22 февраля сине-гранатовые сыграют дома с «Эйбаром».