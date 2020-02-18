Кьеллини продлит контракт с «Ювентусом»

Джорджо Кьеллини в ближайшее время продлит контракт с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Goal.com
Действующие соглашение 35-летнего итальянского защитника рассчитано до конца нынешнего сезона. «Ювентус» предлагает ему новый контракт до лета 2021 года.
В конце августа прошлого года Джорджо получил тяжелую травму крестообразных связок колена и пропустил 5 с половиной месяцев. 16 февраля Кьеллини вновь сыграл за «Старую синьору», выйдя на 78-й минуте на замену в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии против «Брешии» (2:0). Таким образом, в нынешнем сезоне на его счету 2 матча и 1 гол в серии А.
Кьеллини перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2005 года за 7,7 млн евро. В сумме он сыграл за туринский клуб 508 матчей, забив 36 голов и сделав 20 результативных передач.
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